El salón de plenos del Ayuntamiento de Tapia acogió esta mañana la emotiva ceremonia de entrega del título de hijo adoptivo del concejo al director emérito y vitalicio de la Fundación Princesa de Asturias, el periodista asturiano Graciano García (Moreda, 1939).

El alcalde de Tapia, Pedro Fernández, explicó que se ha organizado un acto solemne con presencia de toda la corporación, para dar cumplimiento a lo acordado en el pleno 13 de marzo donde salió adelante el nombramiento por unanimidad. El primer edil dijo entonces que "reconocer a Graciano García es de necesidad, pues es una persona muy conocida en el ámbito autonómico y nacional y tenemos la suerte de que lleva media vida con Tapia como su segunda residencia".

La propuesta de nombrarle hijo adoptivo partió de los tapiegos Germán Muiña y Emilio Reiriz, como vecinos y colaboradores locales del proyecto "Asturias, capital mundial de la poesía". Ellos presentaron la candidatura el pasado septiembre y recabaron el apoyo de nueve colectivos del concejo: Amigos de la Historia de Tapia, Sofitapia, Real Tapia Club de Fútbol, Club Deportivo Marqués de Casariego, Asociación Cultural Banda de Gaitas Occidente, Club Deportivo Marítimo Orrio, Club Deportivo Básico El Cantil de pesca deportiva y la Asociación Cultural de Música Tradicional Marino Tapiega.