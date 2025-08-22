Luarca vivió, un año más, un estallido de júbilo, alegría y jolgorio con la llegada de San Timoteo, fecha marcada en rojo en el calendario de la villa valdesana. La fiesta arrancó pronto este viernes con el desfile cívico que recorrió las calles con destino en el campo de San Timoteo.

Allí se vivió, con enorme intensidad, el momento álgido de la fiesta. Tras la misa en la ermita, el santo salió en la procesión más colorida y original de las fiestas religiosas asturianas. El santo bailó al ritmo del "Cumpleaños feliz" y no faltó el archiconocido "San Timoteo, eo". Fervor y locura festiva se volvieron a juntar en Luarca, que vive hoy una celebración que se alargará durante todo el día. Y para algunos, puede que incluso más.