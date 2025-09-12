"Esta es una de las cosas guapas que me han pasado en la vida", acertó a decir Herminio, visiblemente emocionado, en la inauguración de su segunda escultura en La Caridad. El escultor franquino agradeció la asistencia de las decenas de personas que este viernes se congregaron en el céntrico parque María Cristina para celebrar, como dijo la concejala de Cultura de El Franco, Victoria Zarcero, "el orgullo de vivir al lado de un genio".

Por su parte, la alcaldesa franquina, Cecilia Pérez, aplaudió el gesto de Herminio donando una pieza a su pueblo natal: "Es un acto de profundo amor hacia su tierra; nos regala una obra que no solo embellece, sino que nos invita a detenernos, a reflexionar y a emocionarnos". Destacó el hecho de que la pieza se ubica, como quiso el artista, delante de la Casa de Arte Mohíces donde, entre otras, se ubica la colección de forja de su tío y referente Ángel Fernández. "Es un orgullo poder mostrar esta doble mirada familiar", apuntó la primera edil.