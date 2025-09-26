Ana M. Serrano / Amor Domínguez

El Puerto de Vega club de fútbol se cuela entre los grandes: el equipo gana la Copa Asturfútbol, puerta de entrada a la Copa del Rey

Si se tuviera que elegir una sola palabra para describir qué siente en su conjunto el Puerto de Vega club de fútbol estos días, esa sería ilusión. Ilusión, porque han logrado algo "histórico" para el Occidente, ilusión porque han demostrado que un "modesto club" de una pequeña zona rural de Asturias de 1.500 personas puede hacer "cosas grandes".