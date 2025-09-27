El pequeño pueblo asturiano al que todos van a comprar pasteles gourmet a una casona que parece sacada de un cuento de Disney
Busto, un pequeño pueblo del occidente asturiano, es conocido por dos cosas: por su cabo (Cabo Busto, uno de los balcones al mar Cantábrico más espectaculares de toda la región) y, desde hace unos años, también por sus dulces. Son muchos los que van a esta localidad, perteneciente a la parroquia de Canero, en el municipio de Valdés, para comer los pasteles y las tartas "gourmet" que elabora Jonathan González. El joven pastelero es el mejor ejemplo de que emprender en la zona rural es posible y alcanzar el éxito también.