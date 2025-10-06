Ana M. Serrano / Amor Domínguez

La centenaria de Valdés que hace su cama y se ducha sola: "En la vida, para estar sano, hay que trabajar"

Amparo Pérez García tiene 100 años y tuvo hasta la fecha "una vida feliz". Lo dice sin tapujos, riendo, con una memoria digna de estudio, recordando sus andanzas de niña y los años que compartió con su marido ya fallecido: "el mejor (para ella) hombre del mundo". Nacida en Boal, sexta de 13 hermanos supo pronto "por desgracia" lo que era pasar hambre y tener que emigrar. Lo hizo a Navia con tan solo seis años cuando la necesidad apuraba y ella se vio obligada a cuidar a beb