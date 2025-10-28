Demelsa Álvarez / Amor Domínguez

Este es el estado actual del poblado de Soto de la Barca

El futuro del poblado de Soto de la Barca aún está por escribir después de que el Ayuntamiento de Tineo tuviese que tomar la decisión de devolver la ayuda de 3,5 millones de euros que recibió en 2023 de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para desarrollar en él un novedoso proyecto de vivienda colaborativa. Construido por la empresa de la central térmica del Narcea para dar vivienda a sus trabajadores en los años sesenta, lleva años deshabitado. Con el inicio del desmantelamiento de la central térmica, Naturgy donó el poblado al Ayuntamiento de Tineo. Más información