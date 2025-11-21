Asturias, gran protagonista del nuevo tráiler de "Los juegos del hambre - Amanecer en la cosecha": así de espectacular luce el Valle del Lago, en Somiedo
Por fin ha llegado el esperado tráiler de la nueva entrega de la saga de "Los juegos del hambre", la película "Amanecer en la cosecha", donde Asturias y sus paisajes son un protagonista más. El equipo de la superproducción rodó durante el pasado verano diferentes escenas en el Valle de Lago, en Somiedo, en Teverga y la zona del Hayedo de Montegrande, cerca del puerto de Ventana. Más información