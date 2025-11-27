Cudillero destaca la "unión vecinal" ante la final del concurso que podría hacer de la villa pixueta la mejor iluminada del Occidente

Cudillero vuelve a situarse en el mapa nacional gracias a su belleza inconfundible y al empuje de sus vecinos. El concejo pixueto ha logrado clasificarse para la gran final del concurso navideño promovido por Ferrero Rocher, convirtiéndose en uno de los cinco pueblos finalistas que optan a lucir una iluminación especial estas fiestas. Pero, más allá del certamen, la elección, según el Alcalde, Carlos Valle, vuelve a subrayar el magnetismo del anfiteatro marinero y el orgullo que despierta dentro y fuera del Principado. Más información