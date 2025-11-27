Ana M. Serrano

Diego Fernández, el cocinero que convirtió un pequeño pueblo asturiano en destino Michelin: un día en la vida del chef que “acaricia la cocina”

En el corazón de Tox, en una pequeña localidad de Navia que no aparece en la mayoría de los mapas gastronómicos, late hoy uno de los restaurantes más singulares de Asturias: Regueiro, reciente ganador de una estrella Michelin. Allí, en una cocina silenciosa pero vibrante, donde cada gesto parece coreografiado, trabaja Diego Fernández, un cocinero oriundo de Novellana (Cudillero) y criado en Gijón, que lleva décadas preparándose para este momento sin perder nunca su propósito inicial: "Hacerlo no perfecto, sino cada día mejor". Más información