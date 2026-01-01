Instagram

Locura por los dulces de una pastelería de un pequeño pueblo de Asturias: colas de hora y media, y música en directo y polvorones de regalo

En un pequeño pueblo de Asturias, en el concejo de Valdés, hay auténtica locura por los dulces de Jonathan González. Tal es así que en Nochebuena su adorable pastelería, ubicada en una casona blanca con puertas y ventanas rojas, que parece sacada de un cuento de Disney, llegó a acumular colas de más de hora y media. La pastelería Cabo Busto, situada en la localidad de Busto, agradeció la espera con música en directo y polvorones y sidra de regalo. Más información