"Foca" y "Delfín", los impresionantes buques de guerra (de 50 metros de eslora) que construye Armón para la Armada sueca

"Foca" y "Delfín". Así han sido bautizados los dos buques de guerra que el grupo naval asturiano Armón está construyendo para la Armada sueca en sus astilleros de Vigo. Se tratan de dos grandes embarcaciones multipropósito, de 50 metros de eslora por 11 de manga, que están pensadas para la recuperación de torpedos, la logística y el trabajo de reconocimiento submarino. Los buques deberán entrar en servicio en los años 2027 y 2028. Más información

