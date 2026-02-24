T. Cascudo

Conmoción en la plantilla de Gondán tras el fallecimiento de un trabajador en la instalación industrial , la actividad ha sido paralizada hoy y mañana por el trágico suceso: "Es un día difícil"

Un trabajador de 59 años y vecino de Vegadeo, cuya identidad responde a las iniciales M. A. .B. P., falleció en las últimas horas durante su jornada laboral en Astilleros Gondán, en Figueras (Castropol). Al parecer, y según las primeras declaraciones de los testigos, el hombre murió aplastado por la caída de una pieza que movía una grúa. Más información