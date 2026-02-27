T. Cascudo

Prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por intentar matar al hermano de su expareja: "Él lo niega todo", alega su defensa

La magistrada titular del Tribunal de Instancia de Tineo ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido en la madrugada de ayer por intentar matar en Pola de Allande al hermano de su expareja, sobre la que tenía una orden de alejamiento. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), las diligencias se han abierto por homicidio en grado de tentativa y quebrantamiento de una condena. Tras su puesta a disposición judicial, el fiscal había solicitado la medida cautelar dada la gravedad de los delitos que se atribuyen al detenido y lo elevado de las penas que, en caso de condena, se le podrían imponer. Además, la Fiscalía entiende que existe riesgo de fuga, de reiteración delictiva y riesgo de que atente nuevamente contra la víctima. Más información