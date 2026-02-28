A.D.

Daniel Vior, elaborador del mejor bombón artesano de Asturias desde un restaurante de pueblo: "Quiero reconvertirlo en un plato e incluirlo en la carta"

Antes de cumplir los 30, Daniel Vior ya sabe lo que es trabajar duramente en las cocinas. Lo hace en el restaurante El Faro (Cudillero), el negocio familiar en el que ha aprendido sabores y técnicas tanto de la cocina tradicional como de la repostería más innovadora. Son el esfuerzo y la pasión por este oficio lo que le han llevado a alzarse con la victoria en el IV Concurso Mejor Bombón Artesano de Asturias, celebrado en la Feria Sectorial Salenor (Avilés) el pasado 25 de febrero. De entre los diez bombones seleccionados para la cata a ciegas, el jurado eligió como ganadora la creación de Daniel: su bombón "Mango-Caramelo". Más información