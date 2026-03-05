La borrasca “Regina” llega a Asturias: la previsión de fuertes lluvias obliga a cortar el corredor del Narcea a la altura de Calabazos

La Consejería de Movilidad anuncia que a partir de las 17.00 horas de este jueves, la circulación del tráfico se cortará de forma total en el corredor del Narcea (carretera AS-15) en el kilómetro 21, en la zona conocida como Calabazos (en el límite entre los concejos de Tineo y Salas). Un punto en el que se está trabajando para sanear y estabilizar el talud que sufrió un desprendimiento el pasado domingo 22 de febrero y que durante unas horas cortó de forma total el tráfico. Más información