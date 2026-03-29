Ana M. Serrano

La bienal de arte y gastronomía de Casa Consuelo se pone en marcha con novedades

En torno a las mesas del histórico restaurante Casa Consuelo de Otur, ahora bajo la gerencia del hijo del promotor, Álvaro García (hijo), la pintura convive con el aroma del guiso y el murmullo de los comensales. Se puede apreciar en sus paredes, vestidas con las obras que esta firma gastronómica adquirió en los últimos años. Todo es posible gracias a la Bienal de Arte y Gastronomía que lleva el nombre del restaurante, un certamen singular que décadas después sigue trazando un diálogo poco habitual: el de los pinceles con los fogones. Más información