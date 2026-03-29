Ana M. Serrano

De la Guardia Municipal a la Policía Local: la historia del cuerpo de seguridad municipal, uno de los más antiguos de Asturias, con 165 años

Para el agente José Manuel Fernández, la historia de la Policía Local de Valdés es especial y única. Todas las historias son únicas, pero hay algunas que llegan al alma. ¿Cómo se creó la hoy policía municipal? ¿Qué necesidades había en Luarca hace nada menos que 165 años? Él, de forma desinteresada, intenta dar respuesta recopilando documentación, tanto escrita como gráfica, de este cuerpo de seguridad que hoy en día goza de salud y es esencia en la vida municipal valdesana. Más información