Miki López

Una pequeña China en Luarca: el "gen especial" que explica el furor que hay por el tenis de mesa en Valdés

convertido en una auténtica seña de identidad. En una pequeña China sin salir de Valdés, pues esta práctica es extremadamente popular en el país asiático, a pesar de que su nacimiento tuvo lugar en Inglaterra a finales del siglo XIX como una variante del tenis.