Ana M. Serrano / Amor Domínguez

Realidad virtual para meterse en la piel de Margarita Salas y Severo Ochoa: la propuesta del museo luarqués para esta Semana Santa

La Casa de las Artes y de las Ciencias de la capital valdesana no solo ofrece la oportunidad de adentrarse, entre otros ilustres valdesanos, en la figura de los científicos Severo Ochoa y Margarita Salas. También es posible meterse en su piel gracias a la realidad virtual compartida. Esta novedad tecnológica permite a los visitantes sentirse investigador por un día. El recurso se presentó el pasado verano, pero llegará al turista esta Semana Santa. Más información