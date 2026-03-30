Ana M. Serrano

Rocío Rubio, la valdesana que se ha colado en la lista de libros más leídos de Amazon: "Es como salir del armario; sí escribía, pero para mí"

La luarquesa Rocío Rubio se siente muy agradecida porque pasa a ser una autora mundialmente reconocida sin esperarlo. Conoce el dato porque la plataforma Bestsellers de Amazon se lo dice: número uno en ventas en cuatro categorías, entre las que se incluye psicología. Lo anecdótico es que hasta la fecha Rocío Rubio no tuvo una relación "tan profesional" con la literatura. "Es como salir del armario; sí escribía, pero para mí", relata. Más información