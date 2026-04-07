Demelsa Álvarez

Las llamas acechan al corredor del Narcea y obligan a cerrarlo por el humo y el riesgo de desprendimientos: quedan 22 incendios activos en la región

El corredor del Narcea (AS-15) permanece cortado al tráfico a la altura del puente Farandón y la zona de Calabazos, en Tineo, debido al avance del incendio que comenzó la noche de este lunes en las proximidades del pueblo de Las Colladas, en la parroquia tinetense de Nieres. El intenso humo y el riesgo al desprendimiento de piedras de la ladera rocosa que se eleva desde la carretera obligaron a cortar el tránsito de vehículos. Más información