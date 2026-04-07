Miki López

María Bueno, portavoz del PP: "¿Qué haría yo por Valdés? Alfombra roja para las empresas, para que se instalen aquí con todas las ayudas y con todo el arrope que puede dar un ayuntamiento"

María Bueno (La Granda, 1981) se recuerda estudiando Trabajo Social en Gijón, pero como buena persona curiosa que es y se confiesa, pronto se fijó en un cartel que promocionaba los estudios de Auxiliar de Vuelo. Se matriculó más tarde en una academia en Oviedo, cuando terminó se fue a vivir a Inglaterra para mejorar su inglés y "nada más volverme, a los quince días, ya me cogieron en Vueling". Después dio el salto a Air Europa. En ERTE tras la pandemia, decidió que era el momento de cambiar porque la enfermedad de su padre, un referente para ella, empeoraba. Hoy trabaja en el Ayuntamiento de Coaña como coordinadora de proyectos sanitarios, estudia Técnico Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico y está al frente de la oposición valdesana bajo las siglas del PP. En la pasada cita electoral logró 1.300 votos (21,5%) y cuatro concejales. Más información