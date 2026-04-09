Ana M. Serrano

El rugby entra en el aula de Valdés y ofrece lecciones de respeto y esfuerzo

No todas las charlas dirigidas a escolares dejan la misma huella. La que vivió el alumnado de quinto y sexto de Primaria y primero y segundo de la ESO de Valdés (de Trevías a Luarca y pasando por las distintas escuelas del Colegio Rural Agrupado) con dos jugadores de rugby sí pareció hacerlo este jueves en el marco de la Semana de Salud que organiza con mimo el Ayutnamiento valdesano. No fue solo una charla sobre deporte. Más información