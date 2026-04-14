Ana M. Serrano / Amor Domínguez

María Berdasco, científica, acaba de publicar su segundo libro: "Volver a Valdés es desconectar del trabajo y recuperar la calma; aquí es donde mejor duermo, y creo que tiene mucho que ver con desconectar mentalmente"

Esta entrevista arranca en la playa de Otur, en Valdés, donde María Berdasco (49 años) no solo recuerda: vuelve. Vuelve "a la adolescencia, a las bicicletas aparcadas en casa de Kiko, a las tardes de arena y pandilla, a esa primera sensación de libertad que no se olvida". Desde ahí habla la científica, pero también la vecina y amiga que sigue encontrando en Asturias un refugio emocional.