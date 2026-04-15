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Ely Lee, la violinista naviega que toca en cruceros por todo el mundo: "Hay barcos con teatros increíbles, como un Campoamor o un Jovellanos"

La naviega Elisa Álvarez tiene una vida poco convencional. Conocida por su nombre artístico, Ely Lee, es violinista profesional y está acostumbrada a llenar los más espectaculares teatros. Pero no están en tierra, sino en mar. Y es que esta música que inició su formación en el Conservatorio del Occidente trabaja tocando en cruceros de todo el mundo: "Hay barcos con teatros increíbles, como un Campoamor o un Jovellanos y con una acústica alucinante". Más información