Ana M. Serrano

Pepe Vallejo, presidente del club de Pesca La Socala del río Esva: "El Esva recibe mucha menos atención que el Sella o el Narcea"

José Modesto Vallejo, más conocido como Pepe Vallejo, nació en Panes en 1957. Veterinario de profesión y alcalde de Valdés durante dos años y medio, este 2026 cumple cuatro décadas como vecino del concejo, al que llegó por una sustitución laboral y en el que acabó echando raíces. Hoy, como presidente del club de pesca La Socala, analiza la delicada situación del río Esva y de la pesca en el occidente asturiano, marcada por la caída del salmón y la trucha, la falta de relevo generacional y las dificultades de financiación. Desde su experiencia, denuncia además las notables diferencias en el trato que reciben los ríos del Oriente frente a los del Occidente por parte del Principado, al tiempo que reivindica el papel esencial de las sociedades de pescadores en el cuidado y mantenimiento del entorno fluvial.