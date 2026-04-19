Ana M. Serrano

El palacio de los Marqueses de Gamoneda, del siglo XVIII, es ahora la casa de los niños y los jóvenes de Valdés

El Palacio de los Marqueses de Gamoneda se levantó en el siglo XVIII en pleno corazón de Luarca y representa la clásica construcción señorial de la época. Sin embargo, tres siglos después, los usos de este edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y de gestión pública desde hace casi veinte años, han cambiado notablemente: ahora es la casa de los niños y los jóvenes de Valdés. La iniciativa fue del Ayuntamiento valdesano que, en diciembre de 2020, en plena pandemia, dio un giro a la gestión del inmueble, adaptando su interior para convertirse en la "Casa de la infancia y la juventud Margarita Salas". Más información