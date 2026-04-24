Así es el pueblo que está a la venta a orillas del río Navia: dos casas, dos hórreos, una ermita y embarcadero propio por 690.000 euros

Más de 6,3 hectáreas de terreno, varias construcciones tradicionales con acceso directo al río Navia y embarcadero privado. Son las características de la aldea de Lantero, que lleva casi treinta años deshabitada. Se localiza en la parroquia boalesa de Serandinas, que acaba de salir a la venta por 690.000 euros. "El conjunto suma más de 600 metros cuadrados construidos y se encuentra actualmente para rehabilitar, lo que permite al futuro propietario adaptar el activo e incrementa su potencialidad al ofrecer flexibilidad de diseño y reposicionamiento, abriendo la puerta a diversos usos", señalan los responsables de Veri Corral Boutique Inmobiliaria, la firma llanisca que gestiona su venta. Más información