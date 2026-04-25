Ana M. Serrano

Luarca celebra su IX Feria del Libro con un homenaje a la palabra y la comunidad

En Luarca, donde "el mar guarda memoria y las palabras navegan sin prisa", la IX Feria del Libro abrió sus puertas convertida ya en algo más que una cita cultural: en un espejo donde el concejo se reconoce. La jornada inaugural celebrada este sávado a mediodía dejó dos voces que, lejos de solaparse, se entrelazaron para construir un mismo relato: el institucional, de la concejala de Cultura Clara García y el poético, del pregonero José Manuel Fernández, que situó la palabra en el centro de todo.