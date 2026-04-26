Ana M. Serrano

Una biblioteca hecha a pulso y voluntarias que convierten la lectura en un punto de encuentro en la feria del libro de Luarca

Entre expositores comerciales y novedades editoriales, hay un espacio que rompe con la lógica habitual de una feria de libro, en este caso la de Luarca: no vende nada. Regala. Comparte. Invita a quedarse. Es el stand de una biblioteca de utilidad pública sin ánimo de lucro de Busto, sostenida este sábado únicamente por el esfuerzo de sus voluntarias, que han encontrado en este tipo de eventos una oportunidad para acercarse a la gente.