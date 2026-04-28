Antonio Cosmen

Consiguen grabar a dos osos apareándose en el Puerto de Leitariegos (Cangas del Narcea)

Es difícil ser testigo de un momento de apareamiento de osos en libertad y hace dos días el reconocido cocinero Antonio Cosmen, del Puerto de Leitariegos (Cangas del Narcea), lo consiguió. Prácticamente cada tarde sale a dar un paseo por la carretera, con la vista puesta en el monte que le rodea para poder disfrutar de la naturaleza en estado puro y casi a diario consigue avistar algún oso. Pero la tarde del domingo se sorprendió siendo testigo del momento de intimidad de la pareja de plantígrados.