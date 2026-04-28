Somiedo Experience

Las tiernas imágenes de una osa con sus crías en Somiedo que han emocionado a las redes

Los oseznos nacidos este pasado invierno van evolucionando, algunos más rápido que otros, conociendo cada vez mejor el territorio en el que viven. Hay osas que todavía siguen utilizando la paridera para dormir. Otras, como esta, ya recorren distancias más largas y duermen con los esbardos en diferentes lugares. Las crías juegan y aprenden a trepar, mientras la osa se alimenta de lo que encuentra y busca regueros para beber. Siguen los pasos de su madre, a veces con complicaciones, a través de estos escarpes en los que deberán evitar múltiples peligros en los próximos meses.