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María Esther Rubio, casi cuarenta años cultivando la tierra en Barcia: "Esto empezó como un hobby y acabó siendo mi vida"

María Esther Rubio, casi cuarenta años cultivando la tierra en Barcia: "Esto empezó como un hobby y acabó siendo mi vida"

Ana M. Serrano

María Esther Rubio, casi cuarenta años cultivando la tierra en Barcia: "Esto empezó como un hobby y acabó siendo mi vida"

Ana M. Serrano

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María Esther Rubio Menéndez habla deprisa, sonríe mucho y conoce a media clientela por el nombre. Lleva 37 años trabajando la tierra en Barcia, en el concejo de Valdés, y aunque ahora su puesto rebosa tomates, guisantes, berzas, cebollas y verduras de temporada, todavía recuerda perfectamente cómo empezó todo: "Con sota, caballo y rey", dice entre risas.

Entonces apenas tenía unas pocas cosechas y la huerta era solo un entretenimiento. "Empecé como hobby porque me gustaba mucho", recuerda. Nunca imaginó que acabaría convirtiéndose en su modo de vida. Mucho menos llegar a levantar una pequeña empresa familiar basada únicamente en lo que ella misma cultiva.

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