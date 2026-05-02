Ana M. Serrano

Richard de la Uz, el profesor valdesano que llevó "El Principito" al asturiano con música, croma y mucha escuela y logró un premio

Richard de la Uz no se define como divulgador, aunque casi todo lo que hace acaba teniendo algo de eso: cultura asturiana, música, escuela y lengua. Profesor de Llingua Asturiana en el CRA Bajo Nalón, músico en varios proyectos y colaborador radiofónico con una sección sobre cultura vaqueira, acaba de recibir, junto a sus alumnos, un reconocimiento por una adaptación muy especial de "El Principito" al asturiano en el XII Certamen de Teatro Escolar en Llingua Asturiana y Gallego-Asturiano