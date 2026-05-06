Pablo Solares

Carmen Rodríguez, la guía turística que lleva 25 años vendiendo "la Asturias por descubrir": "Empecé en una caseta de madera con un teléfono y poco más"

Carmen Rodríguez Martínez vende desde el mostrador de su oficina "la Asturias por descubrir". Ese gran concejo, ubicado a hora y veinte de Oviedo por una carretera llena de curvas, que lo tiene "todo" para triunfar: "turismo de naturaleza con muchísimo territorio, infinidad de recursos patrimoniales, gastronomía con el vino a la cabeza y una villa con todos los servicios".