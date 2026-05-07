Ana M. Serrano

Jesús Gutiérrez, medio siglo repartiendo suerte en el corazón de la villa de Luarca

En un rincón ya inseparable de la vida cotidiana de la villa luarquesa, la administración de lotería lleva más de medio siglo formando parte de la historia local. Lo que comenzó en 1970 como una librería impulsada por Manuel Gutiérrez acabó convirtiéndose, años después, en un negocio dedcado por completo a repartir suerte y en manos del hijo del primerio, Jesús. Hoy sigue siendo la única administración de loterías como tal de la capital del municipio (hay más puntos de venta) y un lugar donde generaciones enteras mantienen intacta la costumbre de probar fortuna.