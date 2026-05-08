Mario Canteli

Con paraguas, niebla y cansancio, pero con muchas ganas: así arranca la marcha minera desde Tormaleo

Con ganas de empezar la marcha minera y con la esperanza de acercarse a una posible solución a la parálisis de la actividad en la mina ibiense Mina Miura y la falta de pagos de las últimas 13 nóminas, los mineros han comenzado a caminar a las nueve de la mañana desde la Campa de Tormaleo. El punto de partida se encuentra a unos pocos kilómetros de la mina en la que hasta el día de ayer cuatro trabajadores de la empresa Carbones La Vega estuvieron encerrados durante quince días en señal de protesta.