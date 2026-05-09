Tania Cascudo

Begoña Oliveira, la gallega que eligió Santa Eulalia de Oscos para hacer senderismo y acabó abriendo una tienda: "Fue una señal"

Se podría decir que lo de la pontevedresa Begoña Oliveira con Santa Eulalia de Oscos fue amor a primera vista. Llegó para hacer senderismo y acabó alquilando un local que ha transformado en "La tesela de Santalla", una preciosa tienda convertida en el centro comercial de esta pequeña capital de los Oscos. Su particularidad es que compagina su labor como comerciante rural con la gestión a distancia de la inmobiliaria que regenta en Pontevedra, su ciudad natal.