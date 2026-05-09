Ana M. Serrano

Navia rema a lo grande: la ría se convierte en una fiesta para el piragüismo asturiano

La ría de Navia se convirtió este sábado en el gran punto de encuentro del piragüismo asturiano con la celebración del Campeonato de Asturias de Travesías, una cita organizada por el Club Los Albiones en colaboración con el Ayuntamiento de Navia y que reunió a cerca de 500 deportistas de diecinueve de clubes de toda la región.

Desde primera hora de la mañana, el muelle naviego registró un gran ambiente deportivo y familiar en una jornada marcada por el buen tiempo y la participación masiva de clubes llegados desde distintos puntos de Asturias.