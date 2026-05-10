Ana M. Serrano

Luarca deja atrás el marcador de hace 33 años del polideportivo municipal y da el salto al videomarcador digital más profesionalizado

El Polideportivo Pedro Llera Losada de Luarca cuenta desde esta semana con un nuevo videomarcador, una mejora largamente demandada por los clubes usuarios de la instalación y que supondrá un salto en modernización para los eventos deportivos que se celebran en el recinto.

La concejala de Deportes, Silvia García, presentó esta nueva incorporación junto al alcalde de Valdés, Óscar Pérez, quien destacó la importancia de una actuación que, aunque modesta en inversión, responde a una petición histórica del deporte local.