Ana M. Serrano

Un centenar de militares de la UME se preparará en Luarca para la campaña contra incendios

Valdés será esta semana escenario de parte los ejercicios programados por la Unidad Militar de Emergencias para preparar la campaña de lucha contra incendios forestales en el Principado. Las maniobras se desarrollarán entre este lunes y el jueves y contarán con la participación de 370 militares y más de 100 vehículos especializados. En Luarca, hay unos 100 profesionales. Parte de los efectivos tomaron esta mañana el polideportivo Pedro Llera Losada, donde se prevé que se instala el campamento base.