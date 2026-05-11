Ana M. Serrano

Entrega de restos en la Caridad tras 90 años de espera: una exhumación con nombre, ciencia y memoria

El salón de plenos del Ayuntamiento de El Franco acogió este domingo el acto de entrega de los restos mortales de las víctimas localizadas en la fosa común del cementerio de La Caridad. La ceremonia reunió a familiares, representantes institucionales, miembros de asociaciones memorialistas, vecinos y vecinas, en una jornada marcada por "la emoción, la reparación y el cierre" de un proceso iniciado meses atrás.

La asistencia institucional al acto habló de su importancia. Acudió el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico; la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto; la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado; la alcaldesa de El Franco; representantes de la Universidad de Oviedo; concejales y concejalas, así como integrantes de los equipos técnicos y científicos que participaron en los trabajos de investigación, exhumación e identificación.