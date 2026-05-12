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José Luis Noceda, el barbero que empezó cortando el pelo en casa y acabó creando su propio estilo en Luarca

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Ana M. Serrano

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Ana M. Serrano

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José Luis Noceda llegó a Asturias en 2012 junto a su hermano. Tenía 13 años y una historia familiar marcada por la distancia. Sus padres llevaban años viviendo en España desde 2005 y 2007 (padre y madre, respectivamente) mientras él crecía en Paraguay con dos hermanos, su abuela y otras personas que les cuidaban. "Estuve seis años sin mi padre y mi madre", recuerda. La separación fue dura, pero el reencuentro mereció la pena. "Ahora estamos todos juntos, gracias a Dios y no queremos separarnos", afirma.

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