Ana M. Serrano

Asaltan la capilla de La Regalina de Cadavedo y roban la corona de la Virgen, una medalla de Chipiona y el equipo de música: "Duele porque este espacio es de todos"

Cadavedo amaneció con una noticia tan inesperada como dolorosa para sus vecinos: el robo cometido en la capilla de La Regalina, uno de los espacios más queridos, simbólicos y reconocibles de la localidad valdesana. La Sociedad Popular La Regalina echa de menos el equipo de música, valorado en 1.260 euros, un pie de altavoz del grupo Madastur, pero también la corona de la Virgen de Riegla "que tiene tantos años como la talla, es decir, es centenaria", y la medalla de Chipiona, un regalo de la Hermandad de Regla gaditana tras su hermanamiento. Más información