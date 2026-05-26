María González Falcó

El desconocido palacio asturiano de trece habitaciones que Amancio Ortega eligió como escenario de una de las colecciones de Zara Home

Es un palacio con más de 500 años de historia, está en Asturias y fue elegido por Amancio Ortega como escenario de una de las colecciones de Zara Home. Hablamos del Palacio de Figueras, una de esas desconocidas joyas del Principado, ubicado sobre la ría del Eo, en el concejo de Castropol. En este monumento, declarado bien de interés cultural (BIC), se fijó en el año 2022 el gigante textil Inditex para realizar una producción editorial de su firma de hogar y presentar su colección de primavera/verano. Más información