Ana M. Serrano

Loli Garrido, la última pescadera de Luarca: una vida entre la rula, el hielo y el pescado del barco

Loli Garrido habla del pescado con el respeto de quien no solo ve una mercancía, sino "un producto vivo, delicado y valioso". Durante casi cuatro décadas ha sido una de las caras reconocibles de la plaza de abastos de Luarca y hoy su testimonio tiene el valor de una memoria que se apaga: es la última pescadera de Luarca (se jubilará en julio) vinculada al pescado del barco, a la rula y a una forma de trabajar que fue durante años parte esencial de la vida marinera de la villa.

La historia de la pescadería empezó antes que ella. La inició su suegra, Maruja Crespo (esposa de Pedro Pitero, en una época en la que muchas mujeres de marineros comenzaron a vender pescado para contribuir a la economía familiar. "Eran familias de mar, de barcos, de rula y de jornadas largas", cuenta. Maruja empezó a vender en la plaza el 19 de junio de 1960, poco después de la inauguración del mercado de abastos, y aquel negocio acabaría pasando a manos de Loli de manera inesperada.