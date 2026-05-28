Demelsa Álvarez

Los artesanos César y Fernando González muestran sus creaciones en madera: "Queremos despertar la curiosidad por las cosas manuales"

Demelsa Álvarez

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Los hermanos César y Fernando González, artesanos de la madera en Navelgas, han mostrado algunas de sus creaciones en una exposición que se ha podido visitar esta semana en la Casa de Cultura de Navelgas. Un trabajo artesano que realizan desde hace años de forma personal, movidos por el placer y el carácter terapéutico que encuentran en el proceso de crear con sus propias manos. Más información