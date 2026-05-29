Tania Cascudo

Buenas noticias para el hospital de Jarrio, que cerrará el primer semestre con 23 nuevos facultativos y todas las especialidades cubiertas

Tania Cascudo

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El hospital de Jarrio cerrará el primer semestre del año con la incorporación de 23 nuevos profesionales en once servicios. La noticia, anunciada por la consejera de Salud, Concepción Saavedra, permitirá que el centro hospitalario coañés tenga cubiertos todos sus servicios. De hecho, Urología, la única cartera que actualmente carecía de facultativos, incorporará a dos profesionales.

Salud defiende que estas contrataciones son "fruto del esfuerzo por estabilizar la plantilla" y que abarcan las especialidades de admisión, rehabilitación, microbiología, nefrología, anestesia, cardiología, hematología, traumatología, medicina interna, pediatría, urgencias, urología, ginecología, reumatología, medicina preventiva, anatomía patológica, neumología, digestivo, farmacia y oncología. La consejera también dio cuenta de tres nuevos contratos en la red de Atención Primaria. "Las nuevas incorporaciones forman parte de una estrategia integral de fortalecimiento del Hospital de Jarrio y de la red de primaria", añadió. Más información