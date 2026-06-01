Ana M. Serrano

Las colonias de verano de Valdés establecen una prioridad: primero, los menores empadronados en el concejo

El Ayuntamiento de Valdés acaba de abrir el plazo de inscripción para las Colonias de Verano Valdés 2026, una iniciativa dirigida a menores a partir de tres años y en la que tendrán prioridad los niños y niñas empadronados en el concejo.

La concejala de Infancia y Juventud, Clara García, anunció la puesta en marcha de una nueva edición de este programa, ya consolidado en el calendario estival del municipio, con el objetivo de "facilitar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares y ofrecer a la infancia un espacio de ocio educativo, convivencia y diversión".